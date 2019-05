Napoli, Lozano si avvicina: l’indizio arriva..dalla moglie

Il calciomercato ai tempi del social network può essere davvero sorprendente. Chi annuncia il rinnovo su Twitter, chi viene licenziato su altre piattaforme e chi, invece, lancia messaggi piuttosto chiari su quella che potrà essere la sua prossima destinazione.

Succede anche al Napoli, ed in modo particolare ad un obiettivo di mercato degli azzurri: Hirving Lozano. La moglie del giocatore messicano, infatti, come si vede da Instagram, segue il club azzurro. Un qualcosa di unico, dato che la moglie del giocatore segue solamente un’altra squadra, quella attuale del marito, il PSV. Se questo può essere solo un indizio, l’avvistamento della donna, in compagnia del padre, a Napoli lascia pochi dubbi su quella che sembra una trattativa in via di conclusione.