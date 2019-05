Napoli, Meret: “Ancelotti ha dato un’impronta diversa alla squadra. La prossima stagione con i suoi consigli…”

Ancora una gara da disputare, quella contro il Bologna in trasferta, poi sarà vacanza per i giocatori del Napoli. Per tutti, o quasi. Non è il caso di Alex Meret, portiere dei partenopei, che prima di potersi riposare dopo una buona stagione, sarà impegnato nell’Europeo Under 21 con l’Italia di Gigi Di Biagio.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il classe ’97 ha parlato, oltre che del Napoli e di Ancelotti, anche della Nazionale.

MIGLIORI – Sulla stagione della squadra azzurra e in particolare sulla guida del tecnico di Reggiolo, Meret ha detto: “Ancelotti ci ha dato tanto, ha subito dato un’impronta diversa alla squadra che veniva da un ciclo ben definito. Averlo anche il prossimo anno sarà importante per mantenere continuità, seguiremo i suoi consigli per disputare un campionato migliore, anche se quest’anno comunque è stato positivo”. E sui propri momento top e flop, il giovane estremo difensore ha commentato: “Il gol che avrei voluto evitare in questa stagione? Sicuramente il gol su punizione di Lacazette in Europa League, perché ha influito sul risultato della doppia sfida. La parata più bella? Quella con il Salisburgo sempre in Europa League mi è piaciuta molto”.

NAZIONALE – Mentre sull’Europeo, il portiere ha aggiunto: “Arrivare più in fondo possibile e vincerlo. Sarà importante l’apporto del pubblico, abbiamo una grande responsabilità. Abbiamo un girone difficile, con la Spagna che è fortissima, ma anche negli altri gruppo non mancano le corazzate. Abbiamo tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo e ce la metteremo tutta”.