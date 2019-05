Napoli, Meret: “Ferrara nel cuore. L’anno prossimo faremo meglio”

Ferrara è una città speciale per Alex Meret. Il portiere friulano, infatti, ha vissuto una stagione da protagonista alla Spal un anno fa. In Emilia ha mostrato le sue qualità, spingendo il Napoli a puntare forte su di lui. Oggi, il numero uno azzurro è tornato nell’ex stadio, sfoderando un’ottima prestazione sotto gli occhi del suo “scopritore” Leonardo Semplici. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport: “Le parole del mister mi fanno piacere. Semplici è stato molto importante per me, mi ha fatto giocare e mi ha fatto crescere. Vincere oggi per noi era davvero importante. È stata una bellissima partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Vogliamo arrivare a quota 80 punti, sarebbe una degna conclusone di questo campionato e faremo di tutto per centrare quest’obiettivo. A Ferrara sono stato benissimo, ringrazio i tifosi per questa splendida accoglienza. Ferrara resterà sempre nel mio cuore. Napoli? Siamo un gruppo di giovani. Col lavoro del mister e con qualche nuovo arrivo faremo di tutto per restare il più in alto possibile”.