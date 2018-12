Napoli, Meret: “Grande gruppo grazie ad Ancelotti. Scudetto? Ci crediamo…”

Acquistato in estate e, sfortunatamente, protagonista solo nelle ultime settimane a causa di un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per diverso tempo. Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del momento personale e della squadra rivelando alcuni dettagli interni al gruppo e ammettendo di credere ancora nella corsa allo Scudetto.

CURIOSITA’ – Subito un retroscena sul nomignolo che il portiere classe 1997 porta: “Soprannome Albatros? E’ un soprannome uscito da poco. I preparatori dei portieri dicono che con le braccia riesco a coprire tutta la porta. L’albatro è l’uccello con l’apertura alare più grande”.

DEBUTTO – Contro il Frosinone l’esordio in campionato da titolare con la maglia azzurra: “E’ stata una giornata bellissima per me perché l’ho fatto in casa, davanti ai nostri tifosi. E’ stata una bella emozione, soprattutto perché era al San Paolo. E’ stato importante ritrovare il campo e la fiducia coi compagni dopo il mio infortunio”. “Se ho sentito l’affetto dei tifosi? L’ho sentito fin dal ritiro. Ogni giorno era pieno di gente che mi incitava a tornare il prima possibile. I tifosi sono stati importantissimi per me, mi hanno dato una grande carica”.

GRUPPO – Sulla squadra e l’atmosfera dell’ambiente azzurro: “E’ uno dei migliori gruppi in cui mi sono trovato. C’è grande unione, c’è spirito di sacrificio. Ci aiutiamo, ci sacrifichiamo. Anche fuori dal campo c’è un gran clima, con le cene e tutto il resto. Questo è merito anche di Ancelotti”. E a proposito del mister: “Com’è lavorare con Ancelotti? “E’ un grandissimo onore, una grandissima emozione. Si vede la sua esperienza, si vede che ha lavorato con campioni incredibili. E’ bravo nella gestione del gruppo e in campo. Ci dà sempre una mano, comunica molto con noi. E’ una figura importantissima”.

SCUDETTO – La lotta con la Juventus è difficile, ma gli otto punti di distacco non sembrano impossibili da colmare. Meret ci crede: “Scudetto? Ci proveremo sicuramente, non possiamo precluderci nulla. Lavoriamo al massimo ogni domenica e continueremo a farlo. La Juve sta perdendo pochissimi punti, ma se dovesse perderne qualcuno in più noi saremo pronti, restiamo in scia. La classifica la vedremo più avanti, ma ovviamente ci crediamo perché è ancora presto”.