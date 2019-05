Napoli, Mertens: “A Bologna non è stata la mia ultima partita in maglia azzurra”

Non è stata l’ultima partita con il Napoli per Dries Mertens. Il belga ha commentato la sconfitta del Dell’Ara contro il Bologna, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia confermando di voler rimanere: “Ci dispiace per la sconfitta per 3-2, volevamo finire bene, veramente un peccato. Il prossimo obiettivo? Voglio essere ancora più importante per la squadra, ho avuto un po’ più di difficoltà per cambiare modulo e trovare il posto, ma alla fine l’ho trovato. Abbiamo trovato questo sistema offensivo e penso che funzioni bene. Quando giochiamo fuori è pieno di napoletani, fa sempre piacere. Futuro? Io ho ancora un anno e sto qua, non ho sentito che questa sia stata la mia ultima partita”.