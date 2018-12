Napoli, Mertens con qualche acciacco. E Milik scalpita…

La sconfitta di Liverpool continua a lasciare spiacevoli conseguenze in casa Napoli. Alla beffa dell’eliminazione si aggiungono le condizioni fisiche non ottimali di Dries Mertens: il duro intervento di Virgil van Dijk ha infatti lasciato in eredità qualche acciacco all’attaccante belga, che potrebbe così finire in panchina nella gara di domenica contro il Cagliari. Anche perché dietro c’è un Milik che scalpita: malgrado il gol qualificazione mancato a causa di un prodigioso intervento di Alisson, il centravanti polacco ha dimostrato di vivere un buon momento di forma, come testimoniato dalla doppietta segnata al Frosinone. Ecco quindi che a fare coppia con Lorenzo Insigne alla Sardegna Arena potrebbe essere proprio l’ex giocatore dell’Ajax, alla ricerca di una continuità di impiego.