Napoli, Mertens finisce…sulle tazze e sui cuscini azzurri: “Dries si nasce, Ciro si diventa…”

Ultime due gare di campionato per la Serie A e per il Napoli che affronterà prima l’Inter in casa e poi il Bologna in trasferta. Intanto, la società azzurra ha lanciato un’interessante iniziativa che vede assoluto protagonista Dries Mertens.

Il club di Aurelio De Laurentiis ha lasnciato una nuova offerta di merchandising on-demand e ha pubblicato sui canali ufficiali, anche social, i prodotti in vendita nello store. Particolare curioso, i cuscini e le tazze con la faccia di Mertens. L’attaccante belga è assoluto protagonista, con tanto di dedica speciale al suo “nuovo nome”. Si legge sui cuscini di fede azzurra: “Dries si nasce, Ciro si diventa”. Siamo sicuri che, visto l’affetto che lega il bomber a Napoli e ai suoi tifosi, i gadget andranno a ruba.

COMUNICATO – “In un’ottica di continua innovazione, la SSC Napoli presenta oggi ai suoi tifosi una nuova offerta di merchandising on-demand sul nuovo “Napoli Tailor Made Store”. Su questa piattaforma saranno disponibili grafiche originali che i tifosi in tutto il mondo potranno applicare su un’ampia gamma di prodotti di merchandising. La prima collection è dedicata a Dries Mertens, e nelle prossime settimane saranno lanciati nuovi design. Il progetto conferma il posizionamento fortemente innovativo del club e la volontà di essere sempre più vicino ai propri tifosi ovunque si trovino. Con le grafiche dedicate ai singoli giocatori, si rafforza la strategia di valorizzazione dei diritti di immagine detenuti dal club, grazie alla quale si potranno creare e sviluppare design e collezioni uniche dedicate ai campioni partenopei”. Queste le parole apparse sui canali ufficiali del club partenopeo.