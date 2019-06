Napoli, Mertens sogna di fare la storia ma il rinnovo diventa un giallo…

Dries Mertens vuole diventare il cannoniere per eccellenza nella storia del Napoli. 109 i gol messi a segno dal piccolo belga, 115 quelli di Maradona, e 123 quelli di Hamsik. L’attaccante ha bisogno, quindi, almeno di un’altra stagione. Un traguardo decisamente alla portata del classe ’97 che però con un solo anno di contratto rimanente potrebbe non riuscire nel suo intento.

GIALLO – Ecco perché Mertens ha dichiarato di voler rimanere a Napoli, lanciando un chiaro messaggio per il rinnovo di contratto. Rimarrà anche senza rinnovo, anche se qualcosa potrebbe succedere e cambiare le carte in tavola. Infatti, Stijn Francis e Laurence Melotte della Stirr Associates, i legali che hanno la procura del belga, si stanno guardando intorno per valutare le offerte del proprio assistito per vedere anche cosa accade in casa Napoli. Tante le proposte, soprattutto dalla Cina. L’oro d’Oriente potrebbe essere una grande tentazione, anche per chi ha Napoli nel cuore e vorrebbe proseguire per fare a storia…