Napoli, Milik e Mertens stendono un Bologna generoso: 3-2

Un successo sul filo di lana per il Napoli contro il Bologna nella gara delle 18. Al San Paolo il match è stata più complicato del previsto per la squadra di Ancelotti, con i rossoblu che non hanno infatti mostrato timore riverenziale nei confronti dei partenopei, iniziando la partita con il piglio giusto. A sbloccare il risultato è stato però il Napoli, che al 15′ ha trovato la rete del vantaggio con Milik al termine di un’azione convulsa. Il Bologna ha subito reagito segnando il pari al 37′, con Santander abile a sfruttare uno schema su palla inattiva, ma nella ripresa ha dovuto arrendersi ancora a Milik, che, servito splendidamente da Malcuit, ha trovato la personale doppietta al 51′. Il 2-2 di Danilo all’80’ sembrava indirizzare la gara verso un pareggio, ma all’88’ ci ha pensato Mertens a togliere le castagne dal fuoco, segnando la rete del definitivo 3-2 con una bella conclusione da fuori.

Il Napoli può così chiudere il 2018 con un sorriso, mentre il Bologna rimane inchiodato al terzultimo posto, in piena zona retrocessione.