Napoli, Milik non vede l’ora: “Manca poco alla Serie A, incrociate le dita per noi”

Manca davvero poco all’avvio della nuova annata di Serie A. Ad attendere il fischio d’inizio della prima giornata non sono solo i tifosi delle varie squadre, ma anche gli stessi giocatori che non vedono l’ora di scendere in campo per la nuova stagione. Sarà un campionato combattuto fino alla fine, e la lotta per lo scudetto vedrà protagoniste tante squadre. Tra i vari calciatori, chi proprio non resiste e vorrebbe scendere in campo subito è il bomber del Napoli Arkadiusz Milik che tramite il proprio profilo Facebook ha pubblicato un post in cui traspare tutta la voglia di dare il via alla stagione.

IL POST – Il Napoli se la vedrà alla prima giornata contro la Lazio. Gli azzurri di Carlo Ancelotti scenderanno in campo sabato sera all’Olimpico contro i biancocelesti e l’attaccante polacco del Napoli, proprio non vede l’ora di iniziare: “Manca poco alla Serie A. Incrociate le dita per noi!”, il messaggio di Milik tra voglia di fare e carica verso se stesso e i propri tifosi.