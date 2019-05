Napoli, Milik: “Peccato per quel gol preso con il Psg e la mia occasione col Liverpool…”

Sta per concludersi la miglior stagione dal punto di vista del rendimento personale per Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che si è preso una bella rivincita dopo annate complicate a causa dei continui infortuni, alcuni anche assai gravi. “In Champions League siamo andati vicini ad eliminare il Liverpool – ha commentato il polacco a Sky Sport -, poi in Europa League dispiace non aver ribaltato il risultato con l’Arsenal, ma il calcio è questo. Credo che in Champions è dove abbiamo sbagliato qualcosa, ad esempio sarebbe stato tutto diverso senza quel gol preso all’ultimo da Di Maria contro il Paris Saint-Germain. Oppure avrei dovuto senza dubbio concretizzare quella incredibile occasione con i Reds“.

Sul campionato: “Non era il nostro obiettivo arrivare secondi, ma in corso d’opera è stato sicuramente importante blindare quel secondo posto, dato che non era più così scontato. Penso che possiamo crescere e migliorarci moltissimo, lavoriamo per fare meglio l’anno prossimo”.