Napoli, nuovo tifoso illustre. Anastasio vince X Factor e festeggia: “Grazie Maradona…”

Il Napoli conta un nuovo tifoso illustre. Direttamente da un talent show: Anastasio, rapper partenopeo, ha, infatti, vinto l’edizione di X Factor 2018 e al momento della sua proclamazione non ha resistito a manifestare l’amore per i suoi colori del cuore: quelli azzurri del Napoli, appunto.

TATUAGGIO – Insieme all’altra finalista, Anastasio ha prima esultato con un “Forza Napoli”, e successivamente, durante i ringraziamenti, in compagnia della seconda classificata Naomi e del presentatore Cattelan, non ha proprio resistito e ha mostrato addirittura un tatuaggio al 100% di fede partenopea. Maradona disegnato sulla pancia e quell’affermazione che non lascia dubbi sulla propria fede calcistica: “Vorrei ringraziare Diego Armando Maradona”.

Un tatuaggio che pare avergli portato già parecchia fortuna: Anastasio, infatti, oltre ad aver vinto l’edizione 2018 di X Factor ha già conquistato un disco d’oro e sicuramente, il ventunenne di Sorrento, che è già famoso per il suo pezzo dedicato all’ex allenatore azzurro Sarri, non avrà alcuna intenzione di fermarsi qui.

Chissà se la sua scia di successo travolgerà anche il Napoli, che dopo l’eliminazione dalla Champions League è chiamata a rialzarsi in campionato ed Europa League.