Napoli, Orsi elogia Meret: “Non mi aspettavo una crescita così repentina”

Una lunga carriera quella di Nando Orsi, trascorsa con le maglie di Roma, Siena, Parma, Lazio e Arezzo. L’ex portiere, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha voluto dare un giudizio su Alex Meret, estremo difensore del Napoli: “Non mi aspettavo potesse avere una crescita così repentina. Ha una grande personalità, oltre a importanti doti tecniche. È sempre tranquillo tra i pali, non è mai agitato. Può migliorare ancora su tanti aspetti, ha bisogno di giocare con continuità. Avere dietro un portiere come Ospina, che ha alle spalle moltissima esperienza, è un grande stimolo per lui”.

IL CAMPIONATO – Orsi ha poi rapidamente commentato anche il campionato: “È già finito a dodici giornate dalla fine… Ora rimane solamente da osservare la lotta per il quarto posto e quella per non retrocedere. La Serie A non mi esalta, in questi anni ha vinto sempre la Juventus. Monchi a Napoli? A Roma ha preso qualche giocatore che non serviva al tecnico, come Nzonzi e Pastore, ma ha preso anche calciatori importanti. Non credo sia un cattivo direttore sportivo, ma in questi ambienti non c’è pazienza”.