Napoli, Ospina si presenta: “Felice di far parte di questa grande squadra”

Prima il contratto depositato in Lega, poi il benvenuto da parte del presidente De Laurentiis e ora il messaggio dello stesso giocatore: David Ospina è il nuovo portiere del Napoli. E’ lo stesso colombiano a pubblicare un messaggio su Instagram con cui si presenta al suo nuovo pubblico di vede azzurra.

CARICA – Pronto per la nuova avventura che, almeno fino al ritorno di Alex Meret, lo vedrà protagonista tra i pali della porta del Napoli. Così Ospina lancia il primo messaggio ai tifosi partenopei: “Molto felice di far parte di questa grande squadra!”. Il portiere, che si allena dalla giornata di ieri con la squadra, non farà parte dei protagonisti della prima giornata in programma domani contro la Lazio, ma aggregherà lo stesso ai compagni nella trasferta romana.