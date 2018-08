Napoli, partenza lenta: Ancelotti forse fa marcia indietro con Hamsik. Insigne non segna più

Le amichevoli con Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg hanno lasciato al tecnico del Napoli Ancelotti, tanti punti interrogativi. Il principale è quello che riguarda la posizione in campo di Hamsik in cabina di regia. Nelle pagine dello sport de Il Mattino si cerca di fare chiarezza sulla questione spinosa titolata:“Ancelotti, il rebus Hamsik”: “Il tecnico per il suo nuovo Napoli ha puntato sul capitano come playmaker, ma i primi test non sono stati positivi. Con lo slovacco in regia – si legge ancora – aumenta la qualità in fase di possesso, ma i dubbi nascono quando il gioco lo fanno gli avversari”. Probabile che Ancelotti faccia marcia indietro e ridisegni il suo Napoli a centrocampo.

INSIGNE – Ma c’è anche un piccolo caso che riguarda Insigne che nelle sei amichevoli pre campionato non è mai andato in gol. Conclusioni verso lo specchio della porta ci sono state ma nessun pallone scagliato è entrato. Forse è un problema di rodaggio o di convinzione.