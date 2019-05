Napoli, pazzo doppio colpo di De Laurentiis: Quagliarella con De Rossi

Non solo giovani e talentuosi, il Napoli, per fare il salto di qualità, ha bisogno anche di giocatori di esperienza. Quella che è mancata, in parte, nei momenti chiave della stagione.

Ecco perché, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, dopo le parole su Daniele De Rossi, avrebbe in mente un piano per portare a Napoli Fabio Quagliarella.

Il mercato del Napoli potrebbe accendersi nelle prossime ore: dopo le voci sull’accordo preso con Ilicic dall’Atalanta, ecco quelle che vorrebbero il ritorno dell’attuale capocannoniere della Serie A, nella città campana. A 36 anni, Quagliarella ha dimostrato di non essere per nulla finito, anzi, i suoi 26 gol in campionato dicono l’esatto opposto. Ecco perché, esperienza e personalità potrebbero essere le doti che il patron azzurro vorrebbe proporre ad Ancelotti. Chissà se oltre ad una pazza idea, sia De Rossi, sia Quagliarella, non possano diventare delle opzioni concrete.