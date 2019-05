Napoli, pronto il rinnovo per uno dei tuoi beniamini

Qualche settimana fa i tifosi, in un momento di contestazione poco dopo l’uscita di scena dall’Europa League, rifiutarono la sua maglia. Oggi quel giocatore è sempre più vicino al rinnovo con il Napoli. Parliamo naturalmente di José Maria Callejon, l’esterno spagnolo classe 1987 che dal 2013 veste di azzurro per un totale di 302 presenze e 78 gol. La stella ex Real Madrid ha un contratto in scadenza nel 2020 e, stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss, sarebbe in procinto di firmare il prolungamento. Anche mister Ancelotti aveva parlato della sua situazione, ritenendolo uno dei giocatori da cui ripartire, avendo ormai acquisito grande attaccamento alla squadra e alla città. Peraltro, le ottime prestazioni con il Napoli gli hanno permesso di raggiungere, seppur per poche presenze, la convocazione con la Nazionale spagnola.