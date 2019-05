Napoli, rammarico Milik: “Stagione positiva, ma avrei potuto…”

Tempo di bilanci in casa Napoli. Secondo posto in classifica ma qualche rimpianto in Coppa, sia in Champions League che in Europa League.

A parlare dell’annata appena conclusa e del futuro è stato il bomber azzurro Arkadiusz Milik che ha affidato ad Instagram un pensiero riassuntivo di ciò che è stato e ciò che sarà.

BILANCIO – “Sono soddisfatto della stagione. Avrei potuto fare meglio, ma la salute è la cosa più importante”, ha detto Milik con particolare attenzione all’annata vissuta senza infortuni dopo la sfortuna delle scorse stagioni. E sul futuro: “Ora mi concentro pienamente sulla nazionale polacca e per le prossime partite di qualificazione a Euro 2020”.