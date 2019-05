Napoli, rebus Insigne: contro l’Inter l’ultima gara al San Paolo?

Lorenzo Insigne e il Napoli, storia di un grande amore…destinato a finire.

Potrebbe essere, quasi, un titolo di un film, con regista proprio Aurelio De Laurentiis e l’attaccante azzurro, assouto protagonista. Il futuro del numero 24 resta sempre più in bilico. Non è chiaro quali siano le reali intenzioni delle parti, ma la volontà di andare avanti insieme, pare non esserci. Un rebus, quello legato al capitano del Napoli che potrebbe risolversi molto presto e che potrebbe vedere un finale a sopresa. Come scrive Il Mattino, la gara di domenica sera tra Napoli e Inter potrebbe essere l’ultima gara che Insigne giocherà al San Paolo davanti al proprio pubblico. Le lusinghe del mercato estero sono ricorrenti, con l’Atletico Madrid che preme per assicurarsi il talento italiano. Con la partenza annunciata di Griezmann, potrebbe essere proprio Insigne l’uomo giusto per Simeone.