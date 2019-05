Napoli, retroscena Koulibaly: confidenza agli amici sul proprio futuro

Ha confermato anche questa stagione di essere uno dei difensori centrali più forti del mondo. Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è tra i pezzi pregiati della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Il senegalese, classe ’91, con ogni probabilità proseguirà la sua carriera in azzurro, anche se certe offerte di mercato potrebbero provocargli qualche sussulto.

Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 100 milioni, e già a gennaio diversi club d’Europa si erano fatti avanti. Nel suo contratto con il Napli c’è una clausola da 150 milioni di euro che, con le valutazioni attuali, sarebbero “facilmente” pagabili.

Come riporta ilmioNapoli.it, Koulibaly sembra rivivere una situazione molto simile a quella già vista con Edison Cavani. Un giocatore molto forte, con ambizioni e offerte dai top club più prestigiosi d’Europa, in una piazza poco titolata. Ecco perché, nonostante l’amore per Napoli, per i compagni e i tifosi, non è poi così sicuro che il senegalese rimanga in azzurro. Anche perché, come si legge, il centrale avrebbe espresso la sua preferenza ad alcuni amici e, in tal senso, il suo agente, Fali Ramadani, avrebbe preso contatti con l’unico club nel quale Koulibaly avrebbe piacere ad andare: il Real Madrid. Un discorso in cui si sarebbe anche parlato di cifre: 90 milioni, con la possibilità da parte di Florentino Perez di spingersi fino a 120, una cifra che, a quel punto, nonostante la clausola sia superiore, accontenterebbe il presidente De Laurentiis.