Napoli, sarà un’estate di grande calcio: annunciata la prima amichevole contro il Liverpool

Quale modo migliore per prepararsi alla stagione che verrà se non affrontare i più avversari possibili? Ecco che il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato che il 28 luglio sfiderà ad Edimburgo i Campioni d’Europa del Liverpool in amichevole. Praticamente un anno dopo la sfida di agosto, ecco ancora Reds e azzurri incontrarsi prima dell’inizio dei campionati.

Il big match amichevole sarà una riproposizione del doppio confronto avvenuto anche in gare ufficiali in questa stagione appena conclusa, quando in Champions League, nella fase a gironi tra Napoli e Liverpool fu una vittoria a testa che, però, portò all’eliminazione degli azzurri dalla massima competizione e l’inizio del cammino trionfale degli inglesi fino al successo di Madrid.

L’amichevole contro il Liverpool è di fatto la prima annunciata dal Napoli per la stagione estiva 2019, che come di consueto vedrà la società di De Laurentiis ritirarsi a Dimaro, in Val di Sole per preparare al meglio l’annata che verrà. Si tratterà, comunque, della quarta sfida tra gli azzurri e il Liverpool in meno di un anno.