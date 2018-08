Napoli, sempre più Ochoa: trattativa ad oltranza per il messicano

Ochoa ad un passo dal Napoli. il portiere messicano ha staccato la concorrenza di Ospita e Mignolet e potrebbe essere presto il nuovo estremo difensore alla corte di Carlo Ancelotti. Il portiere dello Standard Liegi è decisamente l’obiettivo numero uno degli azzurri visti anche i problemi ad arrivare ai primi due sopracitati. Ospina è vicino al Besiktas, il secondo ha un ingaggio pesante e il Napoli lo prenderebbe solo il prestito secco. Inoltre, come scrive La Gazzetta dello Sport, Ochoa ha il pregio di essere già pronto rispetto ai rivali in quanto può vantare una condizione ottimale, certificata dalle presenze in campionato ed in Champions, esattamente quello che serve ai partenopei in attesa del ritorno di Meret. Per questo le trattative vanno avanti ad oltranza sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni, anche se il Napoli vorrebbe chiudere in fretta per poter avere il portiere a disposizione già per la prima di campionato contro la Lazio.