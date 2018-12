Napoli, senti Cavani: “Dura vivere senza i miei figli…”. Apertura sul ritorno?

Cavani al Napoli è un tormentone di mercato che non smette mai. L’affetto che lega i colori partenopei al Matador è immenso e, altrettanto, è quello che l’attaccante del Paris Saint-Germain prova verso la città, i suoi tifosi e…la famiglia.

Sì, la famiglia. I figli soprattutto che vivono ancora a Napoli. Ed è proprio questo uno dei punti fondamentali trattati dal bomber in una lunga intervista a Paris Match. Le parole del Matador potrebbero sembrare un vero e proprio messaggio indirizzato, chissà, a De Laurentiis.

MANCANZA – “Odio essere lontano dai miei figli. Provo ad abituarmi all’idea ma è impossibile. Per un padre è davvero dura vivere così. Fortuna che il legame che ci unisce è forte e supera la distanza. La mia unica consolazione è che la qualità del tempo che passiamo insieme sia più importante della quantità. A volte penso che vorrei vedere i miei figli crescere, vedere i miei nipoti e i miei familiari. Non posso andare neppure ai compleanni. Certe volte realizzo che sono ormai da 15 anni in Europa e sono un pò triste”.

FUTURO – “Se non fosse una passione così seria per me, il calcio si intende, sarei rimasto a giocare in Uruguay. Non rinnego però le mie scelte. Ho ancora dei sogni da realizzare come vincere la Champions League”. E chissà, che proprio questo sogno, se non dovesse realizzarsi con il Psg, non possa avvenire la prossima stagione, magari con la maglia azzurra del Napoli…