Napoli, senti Iezzo: “Meret? Più elegante di Donnarumma…”

Altra prestazione sopra le righe per Alex Meret. Il portiere del Napoli si è infatti reso protagonista di alcuni ottimi interventi nella gara contro la Spal, poi terminata per 2-1 in favore degli azzurri. E ad elogiare l’estremo difensore, attraverso i microfoni di Radio Crc, sono arrivate le parole di Gennaro Iezzo, che la porta partenopea l’ha difesa dal 2005 al 2011.

ELEGANZA – “Meret è un fenomeno, lo sta dimostrando settimana dopo settimana: credo che stia convincendo anche i più scettici. Ha inoltre ancora margini di crescita e può diventare uno dei migliori portieri d’Europa. Il confronto con Donnarumma? Alex è più tecnico, mentre il milanista è più fisico e potente, potendo poi vantare maggiore esperienza. Meret è però più elegante,molto più bello da vedere. Stiamo parlando di due portieri molto forti”.