Napoli, senti Lozano: “Pronto per fare un passo avanti. Non so cosa accadrà domani…”

PRONTO – “Penso di essere pronto per fare un passo in avanti, ma non ha senso parlare di cose che potrebbero accadere. Il mio cuore è per il PSV ma non so cosa succederà domani”. Porte aperte, dunque, ad un possibile addio, seppur doloroso con il desiderio di vivere le competizioni più importanti d’Europa con l’ambizione di essere protagonista. In quest’ottica, infatti, le sue parole sulla Champions League, non lasciano dubbi: “La Champions League è il palcoscenico a cui aspiro ed è anche necessario se vuoi diventare un calciatore migliore. E’ importante per me giocare con e contro i migliori giocatori del mondo”.