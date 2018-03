Napoli, Sepe: “Mio papà mai al San Paolo quando gioco io”

Si festeggia la festa del papà in Italia e nel mondo. Grandi festeggiamenti anche a casa del secondo portiere del Napoli, Luigi Sepe. L’estremo difensore ha parlato in un video per Dugout, del rapporto con il padre Giuseppe che oggi festeggia l’onomastico.

Il papà di Sepe ha seguito il figlio fin dai primi passi nel mondo del calcio e ancora potrebbe accompagnarlo ora che veste la maglia della sua città: “A volte quando c’è la possibilità che debba giocare io, mio padre non viene mai allo stadio, perché per lui vedere il figlio in quello stadio, indossare quella maglia, è un’emozione che non riesce a trattenere, quindi io spero che un giorno non venga più allo stadio perché vorrebbe dire che gioco tutte le partite!”.

DUGOUT – Dal 28 novembre 2016 è online un nuovo social network interamente dedicato al calcio. Si chiama Dugout

Dal momento del lancio ben 43 club hanno siglato partnerships con Dugout. Tra i club iscritti troviamo squadre come Chelsea, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Inoltre Dugout ha siglato partnerships con oltre 100 calciatori di fama internazionale del passato e del presente tra cui, Pele, Gareth Bale, Patrice Evra, Javier Mascherano, Dele Alli e tanti altri. Gli utenti Dugout hanno l’opportunità di vivere un’esperienza del tutto personalizzata, basata sui club e i giocatori seguiti.

