Napoli, smaltita la delusione Champions: tutti a cena con la parrucca

Sembrano essere state smaltite le scorie per la cocente eliminazione dalla Champions League. Il Napoli si è ritrovato in una cena di squadra per superare, insieme, la delusione post Liverpool.

D’altronde, gli azzurri hanno davvero poco da rimproverarsi dopo splendide prestazioni alla pari di grandi potenze del calcio europeo come Psg e Liverpool, appunto. I giocatori si sono riuniti e hanno voluto allegerire un po’ la tensione e divertirsi. In che modo? Prendendo in giro Malcuit per la sua capigliatura.

PARRUCCHE – Ecco allora che Allan, centrocampista brasiliano, ha dato il via ad una scenetta divertente pubblicata su Instagram da Ounas. Scatoloni pieni di parrucche con l’acconciatura uguale a quella di Malcuit. Un modo per fare gruppo e non pensare, per qualche ora, al calcio giocato. La squadra, seduta a tavola, ha ricevuto così la parrucca e piano piano ciascun giocatore l’ha indossata. Un bel modo per rilassarsi e divertirsi prima dell’insidiosa trasferta a Cagliari di domenica.