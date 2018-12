Napoli, sorpresa ad Ancelotti in vista della cena di Natale: la richiesta particolare di De Laurentiis…

Ama il Napoli, ama la sua squadra e la città. Carlo Ancelotti si è assolutamente ambientato nel migliore dei modi nell’ambiente partenopeo. Nonostante il distacco in classifica in campionato e la cocente delusione dopo l’eliminazione dalla Champions League, l’umore in casa azzurra non si è mai abbassato.

A dimostrazione di ciò, soprattutto in vista delle vacanze natalizie, e della consueta cena di Natale della squadra, ecco che il presidente De Laurentiis, col suo solito stile, avrebbe preparato addirittura una sorpresa per il suo tecnico. Suo a tutti gli effetti: lo ha scelto in estate per sostituire Sarri e continua a mostrare il pieno sostegno al tecnico di Reggiolo, confidando, ovviamente, in un prossimo successo.

REGALO – Sarà proprio in occasione della cena di Natale che andrà in scena quest’oggi, che il patron azzurro metterà in mostra ancora una volta le sue doti di showman. In che modo? Ha avuto delle richieste particolari per…il palato di mister Ancelotti.

Secondo quanto riferito da Ida Giugliano, responsabile marketing di Villa d’Angelo Santa Caterina, luogo in cui si svolgerà la festa del Napoli, a Radio Marte, il patron azzurro avrebbe fatto una richiesta alquanto interessante: “Proproremmo il meglio del pesce dei nostri mari. E tra i dolci ci sarà un omaggio partenopeo per Ancelotti con alcuni dolci che De Laurentiis ha espressamente chiesto che fossero proposti per farli assaggiare all’allenatore”.