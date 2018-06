Napoli, un tesoretto da 250 milioni per accontentare Ancelotti

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha imposto nel contratto dei suoi più importanti calciatori, una clausola rescissoria che vale soprattutto per l’estero. Così con l’arrivo di Ancelotti, molti calciatori più “Sarriani” partiranno puntando su altre strade o cercando di seguire l’ex mister. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella cassaforte del Napoli potrebbe arrivare uno tsunami di denaro fresco pronto poi per essere investito per la campagna di rafforzamento dell’organico come richiesto da Ancelotti. Sommando le clausole di Hysaj (50 milioni), Albiol (6), Ghoulam (35), Zielinski (65), Callejon (23) e Mertens (28), Rog (60) il club può contare su una risorsa ipotetica che va oltre i 250 milioni di euro: sarebbe un capitale notevole, sufficiente per ricostruire la squadra ingaggiando almeno 3-4 top player. L’idea, comunque, resta tale, perché Carlo Ancelotti ha già informato De Laurentiis che il Napoli gli piace molto, così com’è, magari rinforzandolo in quei ruoli più carenti.