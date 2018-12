Napoli, vittoria al cardiopalma: il Cagliari cede solo nel recupero

All’ultimo tuffo. Una vittoria pesantissima quella conquistata dal Napoli in pieno recupero contro un Cagliari determinato e ben messo in campo da Maran. In Sardegna la squadra rossoblu è stata a lungo brava nel limitare le bocche da fuoco dei partenopei, disputando una partita ordinata e di grande intensità agonistica. Dopo un primo tempo bloccato e povero di occasioni, il Napoli ha alzato i ritmi nella ripresa, con l’occasione più ghiotta capitata al 68′, quando Milik di testa, servito perfettamente da Mertens, ha mandato il pallone ad infrangersi sulla traversa della porta difesa da Cragno. Quando la partita sembrava ormai avviarsi verso il pareggio, ci ha pensato proprio l’attaccante polacco a togliere le castagne dal fuoco con un preciso calcio di punizione.

Per il Napoli tre punti che consentono di non allontanarsi ulteriormente dalla Juventus, per il Cagliari invece una sconfitta che costringe a guardarsi ancora alle spalle.