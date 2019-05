Napoli, Zielinski: “Potevamo fare di più, ma è stata comunque un’annata positiva”

È consapevole il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski che in questa stagione lui e la squadra potevano fare qualcosa in più. “Ma adesso speriamo di concludere il campionato nel modo migliore – ha detto ai microfoni di Sky Sport, a due giorni dalla partita in casa contro l’Inter -. Non si può dire comunque che non sia stata un’annata positiva da parte nostra. Certo, non sono stati per raggiunti tutti gli obiettivi che volevamo, ma la squadra ha tanta qualità ed esperienza. L’anno prossimo saremo ancora più forti”. Sul rendimento personale: “Potevo segnare di più, arrivare a 10 gol, ma sono comunque soddisfatto. Migliorerò il mio apporto da questo punto di vista”. Sul calciomercato: “La rosa è ampia e di qualità, sarà il mister a decidere chi confermare o meno. Per me tanti resteranno perché siamo molto forti”.