Nicchi: “La sudditanza psicologica? Per me è un argomento che non esiste…”

Nonostante l’introduzione del Var, gli arbitraggi continuano a far discutere nel nostro campionato. Un weekend all’insegna delle polemiche è stato infatti quello appena trascorso, con le proteste più vivaci provenienti da Torino, sponda granata, e dalla Genova rossoblu. E ancora una volta torna in auge la cosiddetta “sudditanza psicologica”, chiamata in causa da Urbano Cairo, patron del Toro sconfitto nel derby con la Juventus, e da Enrico Preziosi, numero uno del Genoa messo ko dalla Roma all’Olimpico. Ma il presidente dell’AIA Marcello Nicchi, intervenuto ai microfoni di RMC Sport a margine del Consiglio Federale tenutosi a Roma, non ha voluto rispondere alle polemiche: “Non do nessuna spiegazione e nessun risultato alle domande su presunti episodi arbitrali discutibili. Una risposta a Preziosi? Non serve. Ciascuno ha il proprio ruolo e ognuno fa quello che deve. La sudditanza psicologica? Non è un argomento di discussione in casa mia”.