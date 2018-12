Niente reti nel derby emiliano: Parma-Bologna termina 0-0

Finisce a reti bianche il derby emiliano tra Parma e Bologna. Al Tardini va in scena un primo tempo poco spettacolare, eccezion fatta per una conclusione in avvio di gara di Siligardi che è andata a stamparsi sul palo. Anche nella ripresa regna l’equilibrio, anche se il Bologna troverebbe la rete del vantaggio al 60′, annullata però una posizione di fuorigioco di Calabresi. Il Parma ci ha poi provato con Inglese, ma il risultato non si è sbloccato. I gialloblu allungano a quattro la serie senza vittorie portandosi a quota 22 punti, mentre i rossoblu trovano il secondo 0-0 consecutivo, dopo quello del Dall’Ara contro il Milan.