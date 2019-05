Panchina Juventus, anche Mourinho si tira fuori. Ecco le motivazioni

La candidatura di José Mourinho per il dopo-Massimiliano Allegri alla Juventus negli ultimi giorni si è fatta sempre più decisa, ma secondo il giornale spagnolo As il portoghese si sarebbe definitivamente defilato. Avevamo riportato anche le frasi in cui era stato Cristiano Ronaldo a caldeggiare il nome del suo connazionale per la panchina bianconera, ma lo Special One si sarebbe tirato fuori per via dei suoi trascorsi gloriosi all’Inter. Avrebbe considerato la raccomandazione di CR7 un “onore”, ma è troppo legato all’Inter per accettare un futuro alla Juventus. Notizia che, peraltro, arriva nel giorno dell’anniversario della Champions League vinta nel 2010 dai nerazzurri. Continua a regnare dunque l’incertezza sul futuro di Mou, che in passato ha rifiutato offerte da parte di Nazionali, squadre inglesi e cinesi. Il suo “no” alla Juve arriva dopo quelli di Guardiola e Deschamps.