Parma, Carra: “Fieri della società che siamo. Orgogliosi dei traguardi raggiunti in tre anni”

L’ad del Parma, Luca Carra, ha commentato attraverso il sito ufficiale dei ducali la sentenza della Corte d’Appello che ha annullato la penalizzazione nella classifica 2018/19. Il dirigente gialloblù si è detto soddisfatto dell’esito finale della vicenda che ha dimostrato l’innocenza del club.

ORGOGLIO – “In questi mesi abbiamo chiesto ai nostri tifosi di fidarsi di noi, di starci vicini. Per questo siamo orgogliosi di aver dimostrato che le urla e le polemiche sui giornali altro non rappresentano che il rumore creato da chi, spesso, ha torto e non ha nulla da perdere. E che soprattutto possono andare fieri, come lo siamo noi, di una società che dalle ceneri è rinata, e che in tre anni ha raggiunto un traguardo che mai nessuno prima era riuscito a conquistare. E che soprattutto nessuno potrà mai macchiare”.