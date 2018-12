Parma, contro la Sampdoria con una maglia speciale

Quella di domani non sarà una data come le altre per il Parma. Non solo perchè i ducali saranno di scena a Marassi in una sfida, quella contro la Sampdoria, che si ripete dopo quella giornata conclusiva del Campionato di Serie A 2014/15, ultima gara del Parma Fc prima del fallimento e la ripartenza dalla Serie D. Domani, 16 dicembre 2018, sarà anche il 105° anno di fondazione della squadra di calcio della Città di Parma.

Per questo i crociati scenderanno in campo con una maglia speciale: sulla manica sinistra, infatti, ci sarà uno speciale logo ricamato, dedicato proprio a questa ricorrenza.

Un modo per celebrare un traguardo raggiunto, ma soprattutto per fare del bene senza dimenticare la potenza che ha il calcio quando si dedica a fini benefici e positivi. Le maglie utilizzate contro la Sampdoria, infatti, saranno messe all’asta tramite Live Onlus, e il ricavato verrà così suddiviso: il 70% verrà donato all’Ospedale dei Bambini di Parma, mentre il 30% verrà destinato al progetto di Live Onlus denominato “Italia Cardioprotetta”, con il quale vengono donati i preziosi apparecchi salvavita, i defibrillatori (o Dae), a Centri Sportivi, Istituti Scolastici, Associazioni Sportive e Comuni.