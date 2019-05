Parma, D’Aversa: “Abbiamo il fuoco dentro. La Fiorentina giocherà contro una città intera”

Partita delicata, quella che attende domani il Parma. I gialloblu, reduci da ben nove gare senza vittorie, sono stati risucchiati nelle sabbie mobili della classifica, con la zona retrocessione distante solamente tre punti. Ecco perché la sfida con la Fiorentina, anch’essa squadra non tranquilla, non potrà essere fallita. E il tecnico Roberto D’Aversa, nella conferenza stampa della vigilia, ha così parlato.

FINALE – “Domani per noi sarà come una finale e la squadra, in settimana, ha lavorato alimentando la fiammella per trasformarla in fuoco”.

ASSENZE – “Sono tutti convocati, chi sarà a disposizione lo valuteremo domani. Sicuramente mancherà Inglese, che si è fatto male stamattina. Ciò che conta è però il gruppo: tutti dovranno pensare a fare una grande prestazione. Dovremo interpretare bene la gara grazie anche all’apporto del nostro pubblico. Come ha detto Lucarelli, la Fiorentina giocherà contro una città intera. Ci manca solo l’ultimo gradino da scalare”.