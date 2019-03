Parma, D’Aversa: “Col Genoa ci vorrà equilibrio. Gervinho? Un esempio per i giovani”

Il Parma, dopo il rocambolesco 3-3 di Empoli, vuole tornare alla vittoria contro il Genoa. Un successo che, in casa gialloblu, manca dallo scorso 19 gennaio, quando i ducali espugnarono Udine per 2-1. Queste le parole del tecnico Roberto D’Aversa alla vigilia del match con i liguri.

IL GENOA – “I rossoblu sono una squadra con dei giocatori importanti. Sono un grande gruppo, noi dovremo mantenere l’equilibrio ed il giusto atteggiamento in campo, come fatto ad Empoli. Dovremo però evitare certi errori come quelli commessi in Toscana”.

LE ASSENZE – “Gli unici indisponibili saranno Barillà e Stulac, gli altri sono tutti convocati. Antonino ha fatto di tutto per recuperare, ma abbiamo deciso di non rischiarlo. Per Leo ci sarà invece da aspettare un po’ di tempo. Le assenze comunque non devono essere un alibi per noi. Siamo sempre riusciti a tirare fuori il meglio nei momenti di difficoltà e questo valorizza il lavoro che compiono quotidianamente questi ragazzi”.

FORMAZIONE – “Potrebbe partire dall’inizio Scozzarella, ma deciderò soltanto domani prima della partita. Anche Dimarco e Bastoni sono disponibili, ma anche su di loro devo valutare”.

I TIFOSI – “Domani mi piacerebbe rivedere lo stesso clima di festa che ci fu contro la Reggiana in Lega Pro. Noi cercheremo di vincere anche per loro, ma in campo dovremo rimanere equilibrati”.

GERVINHO – “Con lui parlo costantemente. Grazie anche al lavoro dei suoi compagni di squadra è già riuscito ad eguagliare il suo record di gol. Lavora con grande intensità ogni giorno, deve essere un esempio per i più giovani”.