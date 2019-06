Parma, D’Aversa: “Fatto campionato importante, ma voglia migliorarci. Inglese? Importantissimo per noi…”

Una bella stagione, specie se si considera che si parla di una neopromossa. Il Parma di Roberto D’Aversa si gode le vacanze ma già pensa alla prossima stagione. Il tecnico, a margine dell’evento The Coach Experience, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttonapoli.net. Futuro, mercato e non solo tra i temi affrontati dall’allenatore ducale.

STILE DI GIOCO – “Abbiamo fatto vedere come prepariamo la partita in entrambe le fasi, sia in quella difensiva che in quella offensiva. E come stabiliamo il lavoro durante la settimana, compresi i video che facciamo vedere ai calciatori. Un modo pratico per confrontarsi con gli altri colleghi”, ha detto D’Aversa raccontando quanto fatto vedere durante l’evento. Poi sul Parma e sulla stagione disputata: “L’obiettivo iniziale era quello di salvarsi, anche all’ultima di campionato. Però per quanto visto, soprattutto nella prima parte, l’unico rammarico è stato quello di esserci matematicamente salvati solo alla penultima giornata, anche se siamo stati praticamente sempre fuori dalla lotta salvezza. Però bisogna considerare che eravamo una neopromossa e tra le squadre che erano salite solo il Parma s’è salvato. Il campionato di Serie A non è semplice, abbiamo fatto qualcosa di importante ma ora dobbiamo accantonare quanto fatto e provare a fare sempre meglio”.

MERCATO – E per migliorarsi, occorrerà non subire perdite nel mercato e, magari, adoperare qualche acquisto: “In questi anni sono stato molto fortunato nell’avere un gruppo di lavoro unico. In Serie D il Parma aveva vinto con Apolloni e poi col mio gruppo abbiamo vinto due campionati consecutivi. Poi abbiamo completato il percorso con la salvezza in Serie A e credo che questo non sia mai stato fatto prima. Ora, però, dobbiamo mettere da parte quanto fatto in passato per provare a migliorarci”. E in modo particolare, sul bomber Roberto Inglese: “E’ un giocatore importantissimo e le difficoltà le abbiamo avute quando sono mancati giocatori come lui, Gervinho o Grassi. L’ossatura di quest’anno era la stessa della Serie B, 7-8/11 erano giocatori che avevamo in cadetteria. Se si vuole migliorare il tasso tecnico e soprattutto strutturale, perché in Serie A anche la fisicità è diversa, dovrà esserci un miglioramento”. Sul proprio futuro, poi D’Aversa ha aggiunto: “Se ho ricevuto chiamate da altri club? Io quando ho parlato col mio club non ho mai pensato ad altre situazioni, pensiamo solo a lavorare e a programmare perché il secondo anno è sempre più difficile del primo”.