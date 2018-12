Parma, D’Aversa: “Peccato, ma era importante non perdere”

Per il suo Parma è arrivato soltanto uno 0-0 nel derby contro il Bologna. E Roberto D’Aversa, tecnico dei gialloblu, si è così espresso al termine del match in sala stampa: “Abbiamo fatto qualcosa in più noi, ma il calcio è fatto di episodi, di determinazione e di cattiveria; quando capita l’occasione bisogna essere bravi a sfruttarla. Peccato non aver vinto, ma questo era uno scontro diretto ed era importante non far avvicinare loro in classifica. Gervinho? La sua dote principale è la velocità, ma credo che anche tra le linee possa essere devastante. Oggi la problematica principale è stata nella costruzione del gioco. Non segniamo su azione da quattro gare? Se si guardano gli aspetti negativi si guarda questo, io da allenatore mi concentro su altro. Se pensiamo di poter vincere sempre c’è da preoccuparsi. C’è qualcun altro che deve preoccuparsi, non io. Le aspettative sono importanti anche per i giudizi”.