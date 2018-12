Parma, D’Aversa: “Peccato per il gol subito da palla inattiva. Mercato? La società sa dove intervenire…”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha commentato il ko casalingo contro la Roma. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN dopo il 2-0 subito ad opera dei giallorossi al Tardini:

LA GARA – “C’è stata la forza di concedere poco fino al loro gol. Loro sono una squadra molto forte. C’è rammarico di aver preso gol su palla inattiva, di non aver concretizzato l’occasione più clamorosa del primo tempo che magari ci avrebbe fatto portare a casa il risultato. Dopo il gol ci siamo un po’ sciolti e non c’è stata la reazione giusta per cercare di pareggiarla. Inglese è un giocatore troppo importante per noi, poi si valutano le alternative. Abbiamo messo giocatori di gamba e Siligardi a raccordare tra le linee. Quando incontri una squadra dal potenziale enorme e l’episodio non lo porti dalla tua parte è poi difficile fare risultato”.

A GENNAIO – “Mercato? Numericamente siamo in difficoltà, la società sa dove deve intervenire per la salvezza e sotto quell’aspetto sono sereno. Nel 2018 questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, l’obiettivo era fare risultato anche oggi, peccato perché avremmo volutoregalare un bel risultato ai tifosi, che devono essere però soddisfatti dei ragazzi che lottano dal primo all’ultimo secondo come loro vogliono e meritano”.