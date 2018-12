Parma, D’Aversa: “Rispetto per la Sampdoria, ma nessuna paura. Giampaolo? Uno dei migliori…”

Conferenza stampa di vigilia per Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, che domani guiderà la squadra nella difficile trasferta di Genova al Ferraris contro la Sampdoria. Dopo il pari casalingo contro il Chievo per 1-1, i ducali sono chiamati ad un’altra importante gara e, anche in questo caso, dovranno fare a meno di uno dei punti fondamentali nell’economia del loro gioco: l’attaccante ivoriano Gervinho.

L’allenatore gialloblù ha presentato la gara di domenica alle 15, davanti ai media. Ecco le sue parole:

INFORTUNATI E RECUPERATI – “Bruno Alves, prendendo le giuste precauzioni, si è allenato regolarmente con la squadra ed è disponibile per la trasferta di Genova. A parte Deiola, che ha avuto un attacco influenzale nella notte, sono tutti a disposizione. . Non c’è Gervinho ma gli altri stanno crescendo. Penso a Sprocati, ho la possibilità di scelta fra tanti giocatori. Credo che potremo utilizzare calciatori tecnici come Ciciretti o altri più di gamba come Di Gaudio. Poi ci sono Biabiany e, appunto, Sprocati, avrò tante opzioni. E per questo deciderò domani, come è giusto che sia”. E proprio sulla freccia ivoriana, D’Aversa ha specificato: “L’infortunio di Gervinho dopo il Milan era stato valutato come lieve e recuperabile in due o tre settimane, speravo di averlo part time per Genova ma questo non è avvenuto, lavoriamo per averlo contro il Bologna in casa ma senza accelerare nulla: lavoriamo in base a un percorso specifico, per le tempistiche iniziali si parlava due o tre settimane, dunque siamo nei tempi giusti”.

AVVERSARIO – “Sarà una partita molto diversa rispetto all’amichevole di qualche mese fa, considerando che già quest’estate si era vista la caratura della Samp, la sua organizzazione dovuta alla bravura di un allenatore che sa lavorare su entrambe le fasi. È stata a lungo la miglior difesa e ha un calcio propositivo”. “Come giudico la Sampdoria? Una squadra che va rispettata ma dovremo provare a metterli in difficoltà perché abbiamo qualità importanti. Se giocheremo con la giusta cattiveria agonistica potremo fare risultatoLa paura non deve esistere, il rispetto sì per la squadra avversaria, per il loro valore e per un allenatore che ritengo tra i migliori in Italia, ma siamo consapevoli di dover affrontare la gara con la giusta determinazione e umiltà, avendo le qualità di poterli metterli in difficoltà”.

MERCATO – “Il mio pensiero, adesso, è cercare di finire il girone d’andata nel miglior modo possibile. Ora penso principalmente alla partita con la Samp. È chiaro che abbiamo avuto un infortunio pesante in mediana e la società rifletterà su un’eventuale integrazione. Ma c’è un un direttore sportivo molto bravo che ci penserò a tempo debito”.