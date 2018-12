Parma, D’Aversa: “Sampdoria tecnicamente e fisicamente superiore a noi”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara del Ferraris persa contro la Sampdoria. Una sconfitta pesante ma che non deve preoccupare anche in vista delle prossime gare e della classifica ancora decisamente ottima. Ecco le parole del tecnico nel dopo gara:

INFERIORI – “Penso che la Sampdoria sia stata superiore tecnicamente. Noi abbiamo speso tanto nel primo tempo, buona fase difensiva ma nel secondo tempo eravamo fisicamente inferiori. Le assenze? Credo sia normale soffrire per qualche assenza ma non abbiamo perso per questo. Abbiamo incontrato una squadra superiore sotto l’aspetto tecnico. Dobbiamo lavorare per la prossima partita contro il Bologna che sarà molto più importante per noi. Parlerò con la squadra domani non adesso a caldo e analizzeremo gli errori”.