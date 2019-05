Parma, D’Aversa: “Solo un gruppo come questo poteva farcela, bello salvarci in casa”

Il Parma conquista con una giornata di anticipo la salvezza battendo la Fiorentina in capo a una partita tiratissima. L’autogol di Gerson rende felice il mister D’Aversa che ai microfoni di Radio Rai analizza la partita e la salvezza conquistata: “Non sono riuscito neanche ad esultare a fine gara perché ero esausto dopo un anno lungo e travagliato. Abbiamo attraversato momenti non semplici, ma da quando sono qui i ragazzi mi stupiscono e solo un gruppo così poteva raggiungere la salvezza con la situazione infortunati che abbiamo avuto. Anche gli allenatori trasmettono emozioni, non sono esseri diversi rispetto ai giocatori. Per me è importantissimo consegnare la salvezza a questa squadra e a questa città, sentivo una responsabilità enorme. Nel girone di andata siamo anche andati oltre le nostre possibilità, nel ritorno ci sono state difficoltà ma i ragazzi ci hanno sempre creduto. Bello ottenere l’aritmetica davanti al nostro pubblico, ci tenevamo a rendere orgogliosi i nostri tifosi che ci supportano con forza fin dall’inizio”.