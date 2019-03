Parma, D’Aversa: “Tre punti fondamentali. L’occasione finale di Gervinho? Buon per lui che abbiamo vinto…”

Una vittoria importante, quella conquistata dal Parma contro il Genoa nell’anticipo delle 18 della ventisettesima giornata di Serie A. I ducali tornano a riassaporare i tre punti dopo sei turni, salendo a quota 33 in classifica. Queste le parole del tecnico Roberto D’Aversa al termine del match: “Una vittoria importante, si respirava un’aria diversa oggi. Il pubblico ci ha dato una grossa mano, sostenendoci anche nei momenti difficili. Per noi sono tre punti fondamentali per il nostro obiettivo. Nel secondo tempo abbiamo vissuto una fase di difficoltà, allungandoci un po’ troppo, ma i ragazzi hanno fatto una prestazione di grande sacrificio. L’occasione mancata nel finale da Gervinho? Se non avessimo vinto mi sarei arrabbiato parecchio… Probabilmente voleva cercare a tutti i costi il suo record, ma credo che non abbia visto i compagni liberi. Lui mi ha detto così e non dubito delle sue parole”.