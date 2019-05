Parma, D’Aversa: “Vogliamo la salvezza aritmetica, col Bologna sarà difficile”

Lo scontro salvezza fra Parma e Bologna è alle porte, tempo quindi di conferenza stampa per i due allenatori. Ecco quanto affermato dal tecnico crociato Roberto D’Aversa alla vigilia del derby emiliano: “I risultati che sono maturati nella giornata di oggi (vittorie di Udinese ed Empoli, ndr) non cambiano minimamente il nostro compito per domani. Bisogna raggiungere l’aritmetica salvezza, per farlo servirà inevitabilmente battere il Bologna. È una squadra che ha giocato molto bene anche quando non ha trovato il risultato pieno, come ad esempio di recente contro il Milan. Per questo sarà difficile, ma noi vogliamo a tutti i nostri raggiungere il nostro obiettivo”. Al momento il Parma si trova a 38 punti, a +1 sui rivali del Bologna: un successo per gli uomini di D’Aversa garantirebbe l’aritmetica permanenza in Serie A.