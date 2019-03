Parma, Faggiano: “Inglese? A quelle cifre non possiamo riscattarlo”

Una stagione da assoluto protagonista, quella di Roberto Inglese con la maglia del Parma. L’attaccante, in prestito dal Napoli, ha già segnato fin qui otto reti in campionato, ma il suo futuro difficilmente sarà ancora con i ducali. A confessarlo è stato lo stesso direttore sportivo dei gialloblu Daniele Faggiano, che, a Radio Kiss Kiss, ha così dichiarato: “Inglese è un giocatore importante ed un bravissimo ragazzo. Si impegna tantissimo, corre, aiuta la squadra con il lavoro sporco. A fine stagione non so dove andrà, noi a quelle cifre non possiamo riscattarlo, anche se non si può mai dire mai”.

Il riscatto del centravanti è fissato a 25 milioni di euro, con il Napoli che però ha un diritto di controriscatto versando nelle casse emiliane un milione in più.