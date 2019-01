Parma, Faggiano: “Inglese merita una big e il Napoli ha il contro-riscatto…”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto a RMC Sport Live Show per parlare del momento della squadra ducale in vista del mercato invernale e non solo. I 25 punti conquistati fin qui dalla squadra di Roberto D’Aversa mettono il club giallblù in una situazione di assoluta tranquillità, ma l’obiettivo è continuare a fare bene e stupire. Ecco perché sarà molto importante anche la sessione di calciomercato di gennaio.

GIOCATORI – Tra i giocatori sempre al centro delle vicende di mercato, c’è sicuramente il bomber Roberto Inglese. L’ex Napoli ha scelto in estate il Parma per essere protagonista e titolare fisso e sta dimostrando, come fatto in precedenza al Chievo, di essere un’assoluta certezza in termini di gol. A proposito dell’attaccante, il ds ducale ha commentato: “Spero che possa fare più gol possibili per lui e per noi. E’ un professionista serio e ha sempre fatto bene. Inglese ha fatto tutta la trafila e merita una grande squadra, e io reputo il Parma una grande squadra. Su Inglese abbiamo un riscatto e un contro riscatto a favore del Napoli”. Un pensiero anche a chi non è stato fortunato con la maglia del Parma, il giovane Grassi, reduce dall’ennesimo infortunio: “Dispiace per Alberto perché ci teneva tanto a fare bene in questa stagione. Siamo tutti legati a lui. Trovare una mezzala guardando anche il bilancio non è semplice”.

MERCATO – E nello specifico, sui termini della sessione invernale, il ds ha aggiunto: “La chiusura del mercato invernale a fine mese non cambia niente, tanto in Italia facciamo sempre tutto gli ultimi due giorni. Per me sarebbe stato più giusto chiudere il 17 prima della ripresa del campionato ma capisco questo adattamento al resto dei campionati europei”.