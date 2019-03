Parma, il curioso record di Bruno Alves al…fantacalcio

In assoluto è tra le sorprese positive di questo campionato. Bruno Alves, difensore del Parma, ha dimostrato di essere uno dei centrali difensivi più affidabili di tutta la Serie A. Alla solidità che trasmette all’intero pacchetto arretrato, poi, spesso regala anche un apporto importante in zona offensiva.

Chiedere all’Empoli, che nell’ultimo turno di campionato ha subito due reti proprio con lo zampino del portoghese. Un gol, tutto suo, e un assist per il compagno, Rigoni, ma anche un autogol…

RECORD – Ed è proprio questa somma di reti, segnate e procurate, che al Fantacalcio permette a Bruno Alves di entrare nella storia di questo gioco. Il portoghese, è stato l’unico giocatore negli ultimi due anni di Serie A ( e Fantacalcio) a riuscire in questo personalissimo record. Prima di lui, a totalizzare +3 per il gol, -2 per l’autorete e +1 per l’assist, c’era riuscito solo Lulic, con la Lazio nel 2017 contro il Bologna.