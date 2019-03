Parma, Kucka: “Una vittoria che ci voleva”

Una rete da tre punti. Quella segnata da Juraj Kucka al 78′ della gara tra Parma e Genoa ha regalato la vittoria ai ducali, reduci da sei turni senza successi. Queste le parole del centrocampista slovacco al termine del match: “Una vittoria che significa tanto per noi, perché venivamo da quattro sconfitte di fila in casa. Non era facile e siamo felici di essere tornati al successo. Il nostro obiettivo è quello di guardare di partita in partita, cercando di fare più punti possibili. La mancata esultanza al gol? Era doveroso, porto rispetto ai tifosi del Genoa”.